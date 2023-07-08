ياسمين الخطيب تبرز أنوثتها بفستان قصير من الحرير

شاركت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة مفعمة بشخصيتها الشقية؛ لتخطف من جديد انتباه وإعجاب متابعيها، حيث ارتدت فستان قصير، بدون أكمام، صمم قماش الحرير الناعم باللون الزيتي، مما ساعد في كشف التاتو الكامن في أحد ساقيها، فيما صندلًا بكعب عال.

تملك ياسمين الخطيب ذوق رفيع جعلها تتربع على العرش الموضة وتتصدر عالم الجمال بملامحها الساحرة ومكياجها الجذاب.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب ، من مواليد 1981، كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية.

نشأتها

ولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب «الفرقان» الذي أثار ضجة كبيرة.

بداياتها

بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015

أعمالها

أصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب «التاريخ الدموي»، الذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب «قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة»، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيراً كتاب «ولاد المرة» الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

العمل الاعلامي

بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية. وقدمت برنامج إذاعي بعنوان (كيميت تحت الاحتلال)