عادل إمام.. تفاصيل خطة الجماعات الإرهابية لإنهاء حياة الزعيم

تصدر اسم الفنان الكبير عادل إمام، تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، ليس بعمل درامي، أو تطورات في حالته الصحية، لكن هذه المرة لسبب غريب، وهي محاولة اغتيال عادل إمام.

اغتيال عادل إمام:

نشرت العربية فيلمًا ثائقيًا، مساء أمس الجمعة، عن مخطط دبرته الجماعة الإسلامية خلف أسوار السجون لاغتيال الزعيم عادل إمام.

عادل إمام

كشف محمد كروم، العضو السابق في الجماعة الإسلامية، خلال وثائقي يعمل عنوان "عادل إمام.. ذاكرة مصرية"، عن تفاصيل تكليفه من قبل القيادي في الجماعة عبود الزمر حين كان في السجن، باغتيال الفنان عادل إمام.

وتابع كروم أن الخطة كانت اغتيال شيخ الأزهر الراحل، محمد سيد طنطاوي، حين كان مفتي مصر، لموافقته على إعدام قتلة الكاتب فرج فودة.

تعديل الخط:

وأوضح عضو الجماعة السابق، أن الزمر تراجع عن مخطط اغتيال طنطاوي، بدعوى تجنب الهجوم الشعبي الواسع بعد قتل مفتي الجمهورية، ثم صدرت الأوامر باغتيال الفنان المصري الأشهر عادل إمام.

التأكيد على اغتيال عادل إمام

أكد محمد كروم، أن عبود الزمر قال له نصاً: «اقتلوا عادل إمام ومحدش يسألني في حاجة».

وأشار العضو المنشق، أن "الجماعة الإسلامية" أصدرت فتوى بتكفير عادل إمام، وبدأت الخطة بمراقبة "الزعيم" في محيط مسرح الهرم، الذي كان يشهد عرض مسرحية "بودي جارد".

عادل إمام

عادل تجاوز الخطوط الحمراء:

ولفت إلى أنه تم رصد الفنان الأشهر الزعيم عادل إمام، لفترة ومعرفة مواعيده، ثم كان من المقرر أن يتم إطلاق النار عليه أمام المسرح، موضحًا أن الجماعة اعتبرته تجاوز كل الخطوط الحمراء بعد فيلم "الإرهابي".

عادل إمام

وثائقي عادل إمام:

عرض وثائقي "عادل إمام.. ذاكرة مصرية"، شهادات حصرية لوزراء ومسؤولين كبار في عهد الرئيس المصري، الراحل حسني مبارك، وباحثين في الإسلام السياسي وفنانين، ونقاد ولقاءات نادرة مع عادل إمام حول كواليس، تروى، للمرة للأولى، عن حياة الزعيم، الذي تربع لـ6 عقود على عرش الفن المصري والعربي.

الفنان عادل إمام

وجاء في الوثاقي كواليس زيارة الفنان الشهير لأسيوط معقل الجماعة الإسلامية، رغم تحذيرات الأمن لعادل إمام من السفر إلى الصعيد في ذلك الوقت.