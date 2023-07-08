جويلي يكشف أسرار الزمالك في ميت عقبة (فيديو)

يكشف الكاتب الصحفي ومدير تحرير الوفد، مصطفى جويلي، أسرار الزمالك في ميت عقبة خلال برنامجه "جويلي في ميت عقبة".

ويتحدث "جويلي" عن آخر تطورات أزمة لاعب الزمالك السابق، إمام عاشور، وفرصة عودته للقلعة البيضاء، كما يعلق على تصريحات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بعد تأجيل صدور حكم بطلان عزله لمدة 24 ساعة، في أولى حلقات البرنامج.



وعلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بتأجيل الحكم في الطعن المقدم ببطلان عزله من رئاسة نادي الزمالك.

وقررت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لجلسة غدًا الأحد الموافق 9 يوليو للتطق بالحكم.

وقا مرتضى منصور تعليقا على تأجيل طعن بطلان عزله للحكم فيه غدا.. "كل شي يجيبه ربنا كويس وهقول الحمد لله عليه".

مرتضى منصور يطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري





وكان مرتضى منصور قد طالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.