السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خطأ تقني في أولى حفلات مشروع الأساتذة (شاهد)

مدحت صالح
مدحت صالح

اعتذر الموسيقار عمرو سليم، عن الخطأ الفني الذي حدث في أولى حفلات مشروع الأساتذة للفنان مدحت صالح، أمس، الجمعة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

 

وكتب عمرو سليم عبر صفحته، قائلا: “نعتذر عن خطأ تقني غير مقصود في أغنية ايه هو ده، وظهور صورة الموسيقار محمد عبد الوهاب بدلاً من صورة الموسيقار محمد الموجي في أثناء عزف المقطوعة الموسيقية للفنان عمرو سليم.. كامل الاحترام والتقدير لكليهما”.

 

وكان تصدر أسم الفنان الكبير مدحت صالح تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، بعدما حققت أولى حفلات مشروع "الأساتذة" نجاحًا ضخم، كما أشاد نشطاء الجمهور وتفاعل مع أدائه الممميز الذي قدمه في حفله أمس، الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا وتم إذاعته عبر شبكة قنوات الحياة.

 

أولى حفلات مشروع الأساتذة

وقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى.                        

واختتم النجم مدحت صالح، حفل الأساتذة بأغنية “مصر التي في خاطري” لكوكب الشرق أم كلثوم.                      

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية، بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

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