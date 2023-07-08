صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لــ 1564 مواطن بديرمواس

ضمن الخدمات الطبية التى تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أعمال القافلة الطبية والعلاجية بالمجان لقرية نزلة البدرمان ، إحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المحافظة .

حيث تم الكشف الطبى وصرف الأدوية مجانا على ١٥٦٤ حالة، من جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا ، بواقع ٣٥٨ حالة جراحة، ٣٥٤ أطفال، ١٨٨ باطنة، ٥٥ نساء، ٨٣ أسنان، ٢٤٠ رمد، ٢٤٣جلدية،٤٣ تنظيم أسرة.

إلى جانب إجراء ١٧٣ تحليلا مختلفا و ٢ موجات صوتية، ٣حالات أشعة سينية و١٠٦ كشف مبكر للضغط والسكر، ١١ حالة خلع أسنان وتحويل ٣٨ حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات،بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى استفاد منها ١٨١ مترددا .