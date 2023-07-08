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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لــ 1564 مواطن بديرمواس

القوافل الطبية
القوافل الطبية

ضمن الخدمات الطبية التى تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أعمال القافلة الطبية والعلاجية بالمجان لقرية نزلة البدرمان ، إحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المحافظة .

حيث تم الكشف الطبى وصرف الأدوية مجانا على ١٥٦٤ حالة، من جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا ، بواقع ٣٥٨ حالة جراحة، ٣٥٤ أطفال، ١٨٨ باطنة، ٥٥ نساء، ٨٣ أسنان، ٢٤٠ رمد، ٢٤٣جلدية،٤٣ تنظيم أسرة.

إلى جانب إجراء ١٧٣ تحليلا مختلفا و ٢ موجات صوتية، ٣حالات أشعة سينية و١٠٦ كشف مبكر للضغط والسكر، ١١ حالة خلع أسنان وتحويل ٣٨ حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات،بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى استفاد منها ١٨١ مترددا . 

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