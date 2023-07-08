ثورة 30 يونيو.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الأوبرا الثاني للكتاب غدًا

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو، فعاليات "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك في السابعة مساء غد الأحد 9 يوليو.

وزيرة الثقافة

يُشارك في الدورة الثانية من معرض الأوبرا للكتاب، والتي تُقام على مساحة 1000 متر، 27 دار نشر خاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها: “الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلي للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي لثقافة الطفل”.

عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة

وتُشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة، منها: "موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.