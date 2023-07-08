عاجل
الأرض المباركة تحقق المعجزات.. 131 عملية فصل توائم ناجحة في السعودية
السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ثورة 30 يونيو.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الأوبرا الثاني للكتاب غدًا

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو، فعاليات "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك في السابعة مساء غد الأحد 9 يوليو.

txt

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق فعاليات مشروع "الأساتذة" لإحياء التراث الموسيقي

txt

وزيرة الثقافة: لدينا الثقة في تحقيق مشروع الأساتذة أهدافه بإحياء تراثنا الفني بصورة عصرية

وزيرة الثقافة

يُشارك في الدورة الثانية من معرض الأوبرا للكتاب،  والتي تُقام على مساحة 1000 متر، 27 دار نشر خاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها: “الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلي للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي لثقافة الطفل”.

عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة

  وتُشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة، منها: "موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.

الجريدة الورقية