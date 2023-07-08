كهنة كنيسة مارمينا العجائبي يترأسون غدًا فعاليات صوم الرسل

يترأس الآباء الكهنة بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي التابعة للأقباط الأرثوذكس، غداً الأحد، فعاليات القداس الالهي بمناسبة صوم الرسل، بمقرها في منطقة فلمنج بالإسكندرية بدءًا من الساعة السادسة صباحاً.

تفاصيل الفعاليات الروحية بكنيسة مارمينا بفلمنج

يتخلل اقامة القداس وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات من الكتاب المقدس على مدار ساعتين ثم يبدأ القداس الثاني من الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا بمشاركة عدد من خورس الشمامسة والاباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

صوم الرسل واستعدادات الأقباط بختامه

تستعد الكنائس القبطية لختام فترة صوم الرسل الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، ويحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.