اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالصف

اندلع حريق في شقة سكنية بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

اقرا أيضاً: اندلاع حريق داخل شقة سكنية بعين شمس





تلقت غرفة نجدة الجيزة، بلاغا باندلاع حريق بعقار في منطقة الصف، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحريق، وتبين اندلاعه بشقة بالعقار، وتمكنوا من إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، اشتعل حريق بشقة سكنية، في منطقة الحوامدية بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق بشقة في منطقة الحوامدية، توجه رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

السيطرة على حريق في الإسكندرية

وفي وقتٍ سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع أمس الجمعة بمحل أحذية شهير بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر.. فيما أكدت التحريات المبدئية أن الحريق بسبب ماس كهربائى.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود حريق بلافتة محل بشارع متفرع من شارع الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بواجهة ولافتة محل أحذية رياضية شهير بالشارع المشار إليه، فيما يرجح نشوبه إلى ماس كهربائي.

جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتقوم إدارة الحماية المدنية بتكثيف جهودها من أجل الوصول لكافة الحرائق التي تندلع في كافة أنحاء الجمهورية من أجل الحفاظ على سلامة من يتصادف وجودهم في مكان اندلاع الحرائق.