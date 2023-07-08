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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الشيخ طلال الفهد الصباح يفوز برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي

الشيخ طلال الفهد
الشيخ طلال الفهد الصباح

 

فاز الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح برئاسة المجلس الأولمبي الأسيوي خلال الانتخابات ، التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم السبت.

 

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الشيخ طلال الفهد الصباح 

وحسم التصويت لصالح الشيخ طلال الفهد ليتم انتخابه رسميا رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بعد منافسه مع أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم.

وذكر المجلس الأولمبي الأسيوي  في بيان له عقب الانتخابات - أن الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح انتخب رئيسا جديدا للجمعية العمومية الثانية والأربعين للمجلس بعد حصوله على 24 صوتا مقابل 20 صوتا للمسلم في الانتخابات التي جرت بمشاركة 44 دولة .. مشيرا إلى أن الأغلبية البسيطة المطلوبة كانت 23 صوتا.

ولفت البيان إلى أن الشيخ طلال الفهد الذي انضم الى المجلس الأولمبي الأسيوي عام 2007 هو نجل اول رئيس للمجلس الشيخ الفهد الأحمد الجابر الصباح الذي تولى قيادته في الفترة من (1982 - 1990) وشقيق رئيس المجلس السابق الشيخ أحمد الفهد الاحمد الصباح الذي قاد المجلس من عام (1991 - 2021).

وكان الأمين العام السابق للمجلس الآسيوي رجا راندير سينغ وهو من الهند يقود المجلس كرئيس بالنيابة منذ عام 2021.

وتولى الشيخ طلال الفهد العديد من المناصب بينها رئيس اتحاد غرب آسيا عام 2006 وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للألعاب الرياضية وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الاولمبي الآسيوي

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