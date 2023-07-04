عاجل
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا وزير الرياضة يحفز لاعبي المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة غينيا
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

مندوب الكويت: تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضرورى لوقف الاعتداءات على جنين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

شارك أحمد عبدالرحمن البكر المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية ويترأس وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

 

txt

عرفي: ما يحدث في جنين يقلص عملية احياء السلام

txt

الاحتلال الإسرائيلي يُعلن عن آخر التطورات داخل مخيم جنين

ورفض عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، مؤكدا "رفض دولة الكويت القاطع لهذا التصعيد السافر والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

سقوط عدد من الشهداء والجرحى


وأعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وأضاف أن "اعتداءات قوات الاحتلال تشكل سلسلة جديدة من انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية".


وشدد على أهمية تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات، والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ماتنص عليه قواعد القانون الدولي".
 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

رئيس بلدية جنين يصف حجم الدمار في المخيم بـ"الكارثي"

مواجهات عنيفة بالقصف والرصاص في جنين| فيديو

إضراب عام بالضفة الغربية احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي في جنين

إسرائيل تواصل هجومها على جنين لليوم الثاني وسط حركة مكثفة للآليات العسكرية

شهيد جديد يرفع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على جنين

الهجوم على جنين اعتداء غير مسبوق.. فلسطين على أعتاب انتفاضة ثالثة (فيديو)
الجريدة الورقية