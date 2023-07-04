مندوب الكويت: تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضرورى لوقف الاعتداءات على جنين

شارك أحمد عبدالرحمن البكر المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية ويترأس وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

ورفض عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، مؤكدا "رفض دولة الكويت القاطع لهذا التصعيد السافر والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

سقوط عدد من الشهداء والجرحى



وأعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وأضاف أن "اعتداءات قوات الاحتلال تشكل سلسلة جديدة من انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية".



وشدد على أهمية تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات، والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ماتنص عليه قواعد القانون الدولي".



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