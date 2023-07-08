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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 250 طن من الدقيق البلدى المدعم غير مطابق للمواصفات بأسيوط

ضبط طن من الدقيق
ضبط طن من الدقيق

تمكنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف فى ضبط عدد5000 شيكارة دقيق مدعم غير مطابقة للمواصفات داخل أحد المطاحن فى اسيوط.


يأتى ذالك بناء على تعليمات الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين  وفى اطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمرور الدائم على السلع الغذائية للحد من التلاعب  بالدعم المقرر  للمواطنين .


وحرر محضر بما أسفرت عنه الحملة التموينية للإنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات القياسية المطلوبة للعرض على النيابة العامة.

الجريدة الورقية