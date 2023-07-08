زيلينسكي يزور جزيرة الثعبان في ذكرى مرور 500 يوم على الصراع الأوكراني الروسي

زار الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي جزيرة الثعبان في ذكرى مرور 500 يوم على اندلاع الصراع الأوكراني-الروسي.

500 يوم على اندلاع الحرب

وقال زيلينسكي في تعليق على فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للزيارة حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت"500 يوم على اندلاع الحرب الشاملة. جزيرة الثعبان الجزيرة الحرة لأوكرانيا الحرة ."

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لكل من قاتل هنا ضد المحتلين، مضيفا "نحن نحي ذكرى الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في هذه المعركة وهي واحدة من أهم المعارك خلال الحرب."

وأضاف زيلينسكي أنه "على الرغم من أن هذه قطعة صغيرة من الأرض في منتصف البحر الأسود، إلا أنها دليل عظيم على أن أوكرانيا ستستعيد كل شبر من أراضيها."

وتابع: "أود أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا على هذه الأيام الـ500."

وفي سياق متصل أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أنه بحث ملفي الأمن واتفاق الحبوب خلال اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وأضاف زيلنيسكي حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- " أنه خلال لقائه مع الرئيس التركي أجرى مفاوضات وصفها بالـ"مهمة جدا" وتم بحث ملف الأمن في منطقة البحر الأسود وأوروبا بشكل عام ".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وحماية الدولة والشعب ومصالحه، والاهتمام بالقمة في فيلنيوس (قمة الناتو) التي يجري الإعداد لها ، مؤكدا أنه سيناقش بشكل منفصل حماية وتطوير اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والجهود الإضافية لتحقيق الأمن الغذائي .

الأمم المتحدة: اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "أساسية" لأمن الغذاء العالمي

وصف نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اتفاقية تصدير الحبوب من المرافق الأوكرانية عبر البحر الأسود وتسهيل صادرات روسيا بـ "الأساسية" من أجل أمن الغذاء العالمي وذلك قبل انتهاء مدة الاتفاقية يوم 17 يوليو الجاري .

وقال حق في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الأمين العام للأمم المتحدة يسلط الضوء على الدور الأساسي الذي يمثله تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا في دعم أمن الغذاء العالمي، ويشدد على ضرورة استمرار التطبيق الكامل للاتفاقية الموقعة في يوليو 2022 لضمان وصول هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية بسلاسة وفعالية".

وأضاف "أن هذه الاتفاقية تساهم في خفض أسعار الغذاء عالميا، وهي الآن أقل بأكثر من 23% عن المستويات القياسية التي وصلت إليها في مارس 2022".