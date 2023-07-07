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الجمعة 07 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ميدفيديف: روسيا تحتاج لإنشاء نظام دفاع جوي موثوق

دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف

طالب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري ميدفيديف"، بإلقاء نظرة جادة حول توريد الأسلحة الجديدة من قبل الغرب إلى كييف، ودعا لإنشاء نظام دفاع جوي موثوق في منطقة العملية العسكرية.

وقال ميدفيديف إن روسيا "تحتاج إلى إنشاء نظام دفاع جوي موثوق في البلاد وفي منطقة العملية العسكرية الخاصة".

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وأضاف أن "تحالف دول الناتو يزيد من القدرات القتالية لقوات نظام كييف، حيث يزود أوكرانيا بوسائل حديثة".

وأشار ميدفيديف إلى أن مسألة إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا وطائرات "الناتو" الأخرى تمت مناقشتها.

وأكد ميدفيديف أن الموضوع "يجب أن يؤخذ على محمل الجد. نحتاج حقا إلى إنشاء نظام موثوق، مع مراعاة جميع الجوانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

الولايات المتحدة تنفي انتهاكها لاتفاقات عدم التضارب مع روسيا في سوريا:

من ناحية أخرى، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، انتهاك الولايات المتحدة "بأي حال من الأحوال" بروتوكولات عدم التضارب مع روسيا في سوريا.

وقال رايدر ردا على سؤال صحفي حول انتهاك الطائرات الأمريكية للقواعد المعمول بها "لدينا قواعد وعمليات وإجراءات راسخة. لقد كنا نتابع بنجاح البروتوكولات الخاصة بعدم التضارب مع الروس لسنوات عديدة، ومن السخف أن نفترض أننا مذنبون بشكل ما".

وصرح الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم الأربعاء، أن الطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهكت سلامة الطيران خمس مرات خلال يوم واحد في منطقة سوريا المغلقة بسبب التدريبات الروسية السورية المشتركة. وأشار إلى أن الجانب الروسي يعبر مرة أخرى عن قلقه إزاء الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة برحلات طائرات التحالف المسيرة.

وأفادت قناة CBS نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية، بأن طيارين روس في سوريا قد أجروا ما زعمت القناة أنه "مناورات غير مهنية وغير آمنة" تجاه طائرات MQ-9 Reaper UAV الأمريكية، التي "نفذت عمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي".

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