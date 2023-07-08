مدحت صالح يعيد إحياء الذوق المصري ويرفع شعار لا للأغاني الهابطة

أثبت المطرب مدحت صالح، بمشروع الأساتذة، عدم صحة مقولة أن الذوق المصري في تندي، وأنه أصبح يستهوي الأغاني الهابطة، فبحفله الأخير في دار الأوبرا، برهن مدحت صالح أن المجتمع لا يزال متعطشا للطرب الراقي بعيد عن ضجيج الحياة والكلمات العشوائية.

مدحت صالح

صحوة التراث على يد مدحت صالح

واعتمدت فكرة مدحت صالح، في مشروع "الأساتذة"،على إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد.

ويعول مدحت صالح، في مشروع الأساتذة، على حنين الكثيرين إلى زمن الطرب الجميل، والرجوع إلى زمن العمالقة، أمثال كوكب الشرق، وعبد الحليم حافظ، وغيرهم من نجوم لمعوا قديمًا، واستمر ضيائهم حتى الآن.

حفل الأساتذة كامل العدد

وأحيا المغني مدحت صالح، أمس الجمعة، أول حفلات مشروع الأساتذة، في دار الأوبرا المصرية بحفل جماهيري ضخم، يرفع لافتة كامل العدد، الليلة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس الأوبرا د. خالد داغر، ووزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.

وغنى مدحت صالح "قولوله الحقيقة، ياجميل ياللي هنا، ياوحشني رد عليا"، وتقدم صالح بالشكر لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ود.خالد داغر والمتحدة على ثقتهم ودعمهم لفكرته وخروجها للنور.

مدحت صالح يحيي حفل الأساتذة

أم كلثوم تتغني بمصر في حفل الأساتذة

اختتم الفنان مدحت صالح حفل الأساتذة المذاع على قناة الحياة والمقام بدار الأوبرا المصرية بأداء أغنية "مصر التى فى خاطرى" لكوكب الشرق أم كلثوم.

مشروع الأساتذة

يهدف مشروع الأساتذة إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد، ويتضمن برنامج الحفل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم.. وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى.

وقالت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن حفل الأساتذة هو للنجم مدحت صالح، ويهدف إلى الحفاظ على التقاليد الموسيقية العربية حتى تقدم بأساليب عصريّة دون تغيير التراث الغنائي المصري، معتمدًا في تقديمه للأغاني والألحان على لغة جديدة تتناسب مع اللغة التي يتحدث بها الجيل الجديد.