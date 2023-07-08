نقيب المحامين يعلن افتتاح نادى جليم نهاية الأسبوع

صرح الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بأنه من المقرر افتتاح نادى محامى جليم، ودخوله حيز التشغيل بنهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء أعمال الإنشاءات التى جرت به على مدار الفترة الماضية.

وأضاف «علام» أنه تم إرساء المزايدة على المتعهد ويجرى حالياً استكمال الفرش وتجهيز المطابخ والكافتيريات الخاصة بالنادى، مؤكداً أن النادى تم تطويره، وتجهيزه على أرقى المستويات التى تضاهى كبرى الأندية، ليكون لائقاً بالسادة المحامين وأسرهم.

وأكد نقيب المحامين أن النادى فور دخوله حيز التشغيل سيكون متاحاً أمام كل محامى مصر، للاستمتاع به والاستفادة من خدماته، مشيراً إلى أن كل الأندية التى يجرى إنشاؤها بالفرعيات ستكون على غرار نادى جليم.