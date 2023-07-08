أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

تشهد أسعار الدولار، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا فلم تختلف الأسعار كثيرًا عن ما كانت عليه قبل إجازتي عيد الأضحى المبارك وذكرة 30 يونيوالتي انتهت رسميًا يوم الإثنين 4 يوليو، إذ استأنفت البنوك عملها بداية من يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الدولار في مختلف البنوك الموجودة بمصر سواء الحكومية أو القطاع الخاص.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار

سعر الدولار في بنك CIB

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك HSBC

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.