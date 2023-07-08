رئيس إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع نجم الفريق

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ويبحث الأهلي والزمالك عن تدعيم صفوفهم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي من أجل المنافسة بقوة على كل البطولات في الموسم الجديد.



وارتبط محمد حمدي نجم إنبي الشاب بالأهلي والزمالك خلال فترة الماضية.



تصريحات رئيس إنبي..



وتحدث أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، لقناة تايم سبورتس 2، قائلًا: “إنبي لن يفرط في خدمات محمد حمدي لأي فريق في الدوري المصري”.



وأضاف: “ ليس هناك أية مفاوضات رسمية من الأهلي والزمالك لضم محمد حمدي”.



وواصل: “أميل إلى فكرة احتراف اللاعب في الخارج”.



واختتم: “هناك اهتمام برتغالي بضم محمد حمدي، واللاعب يريد الاحتراف في الخارج".



ويعد محمد حمدي أحد أبرز لاعبي إنبي هذا الموسم، إذ خاض 26 مباراة، وتمكن من صناعة 4 أهداف.



وكان محمد حمدي نجم إنبي الشاب قد شارك في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأول تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.