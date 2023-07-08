ساديو ماني و رياض محرز إلى أهلي جدة.. تفاصيل المفاوضات

ارتبط الثنائي رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي و ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني بالانضمام إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ونجح أهلي جدة في التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق في صفقة انتقال حر و الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي.



و كشفت تقارير إعلامية في الأيام الماضية عن إمكانية تواجد ساديو ماني و رياض محرز في صفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ويواصل أهلي جدة مفاوضاته مع عدد من نجوم كرة القدم الأوروبية في ظل رغبته في ضم صفقات كبرى بمبالغ ضخمة بعد عودته من جديد للدوري السعودي.









انضمام ماني و محرز إلى أهلي جدة





وفجرت صحيفة “عكاظ” السعودية مفاجأة مدوية بعدما كشفت أن أهلي جدة نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع النجم الجزائري رياض محرز و أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد اقترب من الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.



كما أضافت أن رياض محرز سيبلغ إدارة مانشستر سيتي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.



وكانت صحيفة “ ذا صن" البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن رياض محرز سيحصل 410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.



وفي سياق متصل أكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزو رومانو عن رغبة أهلي جدة في التعاقد مع ساديو ماني ليزامل زميله السابق روبرتو فيرمينو.



https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1676498144765280257?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1676498144765280257%7Ctwgr%5E7400421aa5048a641181b0b9a6068c0f94f36a76%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.btolat.com%2Fnews%2F320100



وينوي أهلي جدة تشكيل خط هجوم ناري مكون من الثلاثي روبرتو فيرمينو و رياض محرز و ساديو ماني.



و سبق للسنغالي ساديو ماني مزاملة روبرتو فيرمينو في ليفربول قبل أن يقرر الرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني.