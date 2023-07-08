«مخاصماك».. إساءة لعبدالحليم حافظ تفتح النيران على الذكاء الاصطناعي

حالة من الجدل هزت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول المستخدمون مقطع فيديو للفنان الراحل القدير عبدالحليم حافظ، لأغنية «مخاصماك» عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

رواد السوشيال ميديا يفتحون أبواب النيران على الذكاء الاصطناعي بسبب العندليب:

فتح مستخدمو السوشيال ميديا أبواب النيران على مستخدمي الذكاء الاصطناعي، بعد أن تصدر مقطع فيديو للفنان الراحل عبدالحليم حافظ وهو يغني أغنية «مخاصماك» للفنانة المغربية نوال، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير واعتبروا إساءة للعندليب الأسمر.

ولم تكن أغنية «مخاصماك» أولى الأغاني التي يتم استخدام فيها صوت عبدالحليم بواسطة بالذكاء الاصطناعي، حيث استخدم من قبل صوته في أغنية لعصام صاصا، منذ أيام.

عصام صاصا تحت التهديد بسبب عبدالحليم:

تسبب مقطع فيديو متداول لعبدالحليم حافظ وهو يغني أغنية «مسا مني ليكوا» لمطرب المهرجانات عصام صاصا، حالة من الجدل والغضب الشديد لدى جماهيره، والأمر الذي جعل أسرة العندليب الأسمر ترد وتتخذ إجراءً قانونيًا.

وقال محمد شبانة، ابن شقيق عبدالحليم حافظ: "الناس اللي بتحب عبد الحليم عارفة كويس إن ده مش صوته، ولكن هناك من استغل صورة الراحل ودمجها بمطرب المهرجانات، فالناس اعتقدت أنه صوت العندليب الأسمر".

عبدالحليم حافظ

وكان قد كشف مصدر مقرب من عائلة عبدالحليم حافظ لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، عن مدى استياء الأسرة من الأمر، وأن هذا الفيديو مهذلة في حق الراحل وتشوية لتراث أغانيه، موضحًا أن الأسرة ستتخذ إجراءات قانونية بعد عيد الأضحى، ضد كل من اشترك في عمل هذا الفيديو، واستغلال صورته وصوته بهذا الشكل، وبالفعل تم تكليف الموضوع للمستشار القانوني لأسرة العندليب.

آراء السوشيال ميديا منقسمة بسبب الذكاء الاصطناعي:

انقسمت السوشيال ميديا إلى فريقين، فريق يرى أن الموضوع مضحك ومثير للسخرية، والآخر يرى أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يقضي على تراث النجوم الراحلين، وجاءت التعليقات كالآتي: "عبدالحليم مينفعش يتقارن بحد، عيب اللي بيحصل ده، فنان له وضعه ومكانته وأغانيه هتفضل تراث"، "الأول كان أم كلثوم ودلوقتي عبدالحليم، كدا كتير، الموضوع أفور وخرج عن حده".

كما انتقد الناقد الموسيقي محمود فوزي، تقنيات الذكاء الاصطناعي في الغناء، قائلًا: "أنا أرفض العبث مع الرموز، أصبحنا أمام الأمر الواقع، لكن ليس من المعقول أن يغني عبدالحليم حافظ أغنية مهرجانات".

أول تعليق من المطربة نوال:

علقت المطربة المغربية نوال بعد أن غنى عبدالحليم حافظ أغنيها الشهيرة «مخاصماك»، إذ قالت بأنها تفاجأت من الفيديو ولكن شعرت بالسعادة أن الجمهور أحب الأغنية حتى تخيل أن العندليب الأسمر بنفسه يغنيه.