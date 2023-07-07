تناول الفطر يحميك من تدهور وظائف المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

يشتهر الفطر على نطاق واسع بمذاقه الرائع وفوائده الصحية المذهلة، ومعبأة بكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية ، فهي تشكل إضافة ممتازة لنظامك الغذائي ، وتضيف نكهة إلى العديد من الوصفات المختلفة.

والفطر الكريميني هو أحد أصناف الفطر الأكثر استخدامًا ، وهو مشهور في المطابخ حول العالم لا يدرك الكثيرون أن الفطر، بما في ذلك الفطر الكريميني ، هو في الواقع نوع من الفطريات موطنها الأصلي أمريكا الشمالية وأوروبا وتشتهر بنكهتها الرقيقة وملمسها اللذيذ.

ويجلب الفطر نكهة لذيذة للوجبات دون إضافة الكثير من الدهون أو السعرات الحرارية أو الصوديوم لكن الفوائد الصحية لا تتوقف عند هذا الحد ويواصل الباحثون اكتشاف كيف يمكن للفطر درء الأمراض المزمنة وتحسين صحتك اليومية.

فواد لا تعرفها عن الفطر

نشر فريق بحثى من سنغافورة نتائج دراسة علمية غذائية مدهشة، تشير إلى أن تناول الفطر لمرتين أسبوعيا بانتظام قد يحمى من هم فوق الستين من التعرض لمشكلات اللغة وتدهور وظائف المخ.

وجود أحد مضادات الأكسدة القوية الفريدة فى عيش الغراب وراء تلك الظاهرة التى سجلها فريق البحث من خلال متابعة 760 مسنا ممن تخطوا الستين بإجراء قياسات محددة لمتابعة قدراتهم الذهنية وردود أفعالهم المتعلقة بوظائف المخ فى استخدامات اللغة وحل المسائل الذهنية.

مقارنة أولئك الذين تعودوا أكل الفطر بغيرهم ممن لم يحرصوا على تناوله كانت بالفعل تعزيزا للنتيجة.

من تناولوا الفطر كانت ردود أفعالهم أسرع وقدراتهم على حل المسائل أكبر.