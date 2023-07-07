عاجل
30 طاووسًا يحتلون مدينة إنجليزية.. شاهد "الإسكان" تخطط لتحويل مباني الوزارات القديمة إلى فنادق جديدة
الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حقيقة انضمام أفشة إلى أم صلال القطري

محمد مجدي أفشة لاعب
محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي

ارتبط صانع الألعاب محمد مجدي أفشة بالرحيل عن النادي الأهلي في ظل عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية للفريق هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

تحدث علي أمين المدير الرياضي لنادي أم صلال القطري عن حقيقة التفاوض مع النادي الأهلي لشراء لاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
 

txt

أم صلال القطري يخطط لضم أفشة من الأهلي



و كشفت قنوات الكأس القطرية في وقت سابق أن إدارة نادي أم صلال تفاضل بين الثنائي محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي و أوديون إيجالوا مهاجم الهلال السعودي السابق للتعاقد مع أحدهما في فترة الانتقالات الصيفية.


تصريحات المدير الرياضي لنادي أم صلال 


و قال علي أمين المدير الرياضي لنادي أم صلال القطري في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبوربتس “ الحقيقة أن نادي أم صلال لم يدخل في مفاوضات النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد مجدي أفشة”.

و أَضاف : “ وكلاء عرضوا علينا فكرة التعاقد مع محمد مجدي أفشة  و حسين الشحات من الأهلي لكننا في الوقت الحالي أكملنا قائمة المحترفين”.
 

وواصل : “ سيكون من الصعب ضم لاعب أجنبي جديد خلال الفترة الحالية”.

اختتم : "محمد الشناوي حارس أوروبي وبالطبع أود ضمه لنادي أم صلال لا اللوائح في الدوري القطري لا تسمح بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي".
 

txt

كشري يطالب برحيل أفشة عن الأهلي



الجدير بالذكر أن حمدي فتحي لاعب خط الوسط النادي الأهلي انضم رسميا إلى صفوف الوكرة القطري.

مواد متعلقة

الأهلي السعودي يقدم عرضًا مغريًا للمدرب دييجو سيميوني

أم صلال القطري يخطط لضم أفشة من الأهلي

كشري يطالب برحيل أفشة عن الأهلي

أفشة رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود

ملابسات خطيرة وراء تحقيق الفيفا مع أفشة.. فيديو

فيفا يطلب توضيحاً من الأهلي لإحتفال أفشة بإشارة هتلر
الجريدة الورقية