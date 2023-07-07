حقيقة انضمام أفشة إلى أم صلال القطري

ارتبط صانع الألعاب محمد مجدي أفشة بالرحيل عن النادي الأهلي في ظل عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية للفريق هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.



تحدث علي أمين المدير الرياضي لنادي أم صلال القطري عن حقيقة التفاوض مع النادي الأهلي لشراء لاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.







و كشفت قنوات الكأس القطرية في وقت سابق أن إدارة نادي أم صلال تفاضل بين الثنائي محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي و أوديون إيجالوا مهاجم الهلال السعودي السابق للتعاقد مع أحدهما في فترة الانتقالات الصيفية.



تصريحات المدير الرياضي لنادي أم صلال





و قال علي أمين المدير الرياضي لنادي أم صلال القطري في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبوربتس “ الحقيقة أن نادي أم صلال لم يدخل في مفاوضات النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد مجدي أفشة”.



و أَضاف : “ وكلاء عرضوا علينا فكرة التعاقد مع محمد مجدي أفشة و حسين الشحات من الأهلي لكننا في الوقت الحالي أكملنا قائمة المحترفين”.



وواصل : “ سيكون من الصعب ضم لاعب أجنبي جديد خلال الفترة الحالية”.



اختتم : "محمد الشناوي حارس أوروبي وبالطبع أود ضمه لنادي أم صلال لا اللوائح في الدوري القطري لا تسمح بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي".







الجدير بالذكر أن حمدي فتحي لاعب خط الوسط النادي الأهلي انضم رسميا إلى صفوف الوكرة القطري.