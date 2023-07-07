محافظ الإسماعيلية يتابع اللمسات النهائية لمستشفى القصاصين تمهيدًا لافتتاحها

تابع شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم، اللمسات النهائية لتطوير ورفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزي تمهيدًا لافتتاحها خلال أيام وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي مركز ومدينة القصاصين، ومن ثم انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

جاء ذلك حرصًا من الدولة على تطوير المنظومة الصحية بكافة محافظات الجمهورية ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة ووفق خطة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالتوسع في عدد المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تقديم

وأوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية أن مستشفى القصاصين المركزي تم تطويرها وتوسيعها وتحويلها من مستشفى صغيرة إلى مستشفى مركزى، مؤكدًا أن المستشفى تقع على مساحة إجمالية 6120 م٢ ومكونة من مبنى الاستقبال القائم بمساحة 880 م مكون من أرضي وأول علوى مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري، بالإضافة إلى مبنى سكن الأطباء بمساحة 170 م مكون من أرضي وأول وثاني علوي مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري، ومبنى العيادات الخارجية بمساحة 650 م والمكون من أرضي وأول علوي مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري، علاوة على مبنى جديد بمساحة 2760 م والمكون من أرضي وأربع أدوار متكررة وغرف سطح، إلى جانب محطة الكهرباء، الخزان الأرضي، كوبري ربط بين السكن والاستقبال، مصعد خدمات، مشرحة ونفايات ومحطة غازات طبية.

وأضاف أن المستشفى تتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية وتأتي بعد دخول مستشفي المجمع الطبي بالاسماعيلية ومستشفى 30 يونيه للكلي والمسالك ومستشفي أبوخليفة ومستشفى فايد التخصصي.

وتحتوي مستشفى القصاصين المركزي على 17 أسِرَّة للطوارئ و16 أسرة للداخلي وعدد 16 أسرة عناية، إلى جانب 12 أسرة للحضانات و17 للغسيل الكلوي ومخرج وعدد غرفتين للعمليات وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعي.

كما تضم مستشفى القصاصين المركزي جهاز للأشعة المقطعية وجهازين للأشعة الديجتال و3 أجهزة موجات صوتية من أحدث الموديلات.