إسراء عويس تحقق ذهبية الثلاثي في دورة الألعاب العربية

حققت إسراء عويس لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات الثلاثي بألعاب القوى في دورة الألعاب العربية المقامة حاليا في الجزائر.

ونجحت إسراء عويس في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق رقم مصري جديد 13.57 في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

وكانت إسراء عويس قد حققت ذهبية الوثب الطويل في منافسات دورة الألعاب العربية الحالية لتضيف الذهبية الثانية لها والرابعه لبعثة مصر التي تشارك في منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح دورة الألعاب العربية

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حفل افتتاح دورة الألعاب العربية بالجزائر.

وتقام الدورة بمشاركة 3800 رياضي من 22 دولة في مختلف المنافسات والتخصصات، وتقام منافساتها حتي 15 يوليو الجاري في 5 مدن وهي العاصمة الجزائرية، وهران، وعنابة، وقسنطينة، وتيبازة.