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الجمعة 07 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي السعودي يجدد رغبته في ضم سفيان مرابط واللاعب يحسم موقفه

سفيان مرابط
سفيان مرابط

جددت إدارة نادي الأهلي السعودي رغبتها في التعاقد مع نجم الوسط المغربي سفيان مرابط لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، وذلك في إطار خطة القلعة الخضراء لدعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الإسباني الشهير سانتي أونا أن الأهلي كان مصر في الأيام القليلة الماضية على التعاقد مع سفيان مرابط من فيورنتينا، تم عقد عدة لقاءات مع شقيقه نور الدين مرابط لحسم الصفقة.

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سفيان مرابط يقود تشكيل فيورنتينا أمام وست هام بنهائي المؤتمر الأوروبي

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الأهلي السعودي يقدم عرضًا مغريًا للمدرب دييجو سيميوني

وأضاف: " تظل أولوية سفيان مرابط هي البقاء في أوروبا، ولكن العروض المغرية من المملكة العربية السعودية قد تغير وجهته خلال الفترة المقبلة ".

ومازالت تكثف إدارة الأهلي تحركاتها من أجل حسم المزيد من الصفقات المميزة لدعم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وذلك بعد التعاقد مع النجم البرازيلي فيرمينو والحارس السنغالي العملاق ميندي.

الأهلي السعودي يقدم عرضًا مغريًا لـ دييجو سيميوني

قدم نادي الأهلي السعودي عرضًا مغريًا للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل تولي مهمة القيادة الفنية لفريق الراقي خلال الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة أن عرض الأهلي لـ المدرب دييغو سيميوني مُغري بشكل كبير، وأن العرض القادم من المملكة العربية السعودية من شأنه أن يجعله على قائمة الأعلى راتبًا.

وتسابق إدارة الأهلي السعودي الزمالك من أجل التعاقد مع مدير فني كبير لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بما يتناسب مع تطلعات النادي والصفقات القوية التي أبرمتها الإدارة في الميركاتو الصيفي حتى الآن.

ونجح الأهلي حتى الآن في التعاقد مع الحارس السنغالي الكبير ميندي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، كما تعاقدت الإدارة مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

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