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الجمعة 07 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي السعودي يقدم عرضًا مغريًا للمدرب دييجو سيميوني

دييجو سيميوني
دييجو سيميوني

قدم نادي الأهلي السعودي عرضًا مغريًا للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل تولي مهمة القيادة الفنية لفريق الراقي خلال الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة أن عرض الأهلي لـ المدرب دييغو سيميوني مُغري بشكل كبير، وأن العرض القادم من المملكة العربية السعودية من شأنه أن يجعله على قائمة الأعلى راتبًا.

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وتسابق إدارة الأهلي السعودي الزمالك من أجل التعاقد مع مدير فني كبير لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بما يتناسب مع تطلعات النادي والصفقات القوية التي أبرمتها الإدارة في الميركاتو الصيفي حتى الآن.

ونجح الأهلي حتى الآن في التعاقد مع الحارس السنغالي الكبير ميندي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، كما تعاقدت الإدارة مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

أردا جولر: رفضت عرض برشلونة لعيون ريال مدريد 

في سياق أخر أبدى أردا جولر النجم الدولي التركي سعادته بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك ضمن خطة النادي الملكي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال أردا جولر لاعب ريال مدريد خلال مؤتمر تقديمه كلاعب في صفوف النادي الملكي اليوم: "العديد من الأندية اهتمت بي، لكن عندما ظهر عرض ريال مدريد تغير كل شيء، في النادي أكدوا لي أنني سألعب بشكل أساسي مع الفريق".

وتحدث النجم التركي الدولي عن عرض برشلونة قائلًا: " بمجرد ظهور ريال مدريد، كل شيء آخر فقد قيمته وأردت القدوم إلى هنا فقط، ولا أتقبل فكرة الخروج على سبيل الإعارة في الفترة الحالية ".

كما تطرق اللاعب للحديث عن النجم الكبير لوكا مودريتش قائلَا: " متأكد من أنني سأتعلم الكثير على يد هذا النجم الكرواتي، انه أفضل لاعب خط وسط في العالم، تواجدي معه في نفس الفريق شيء كبير لي ".

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