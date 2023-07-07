لفظت سيدة أنفاسها الاخيرة ، بعدما دهسها ميني باص أثناء عبورها الطريق بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتوالت النيابة التحقيق .

ميني باص ينهي حياة سيدة بكرداسة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من من الأهالى مفاده وجود مصادمة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة فى العقد السادس من عمرها للطريق بمنطقة كرداسة، دهسها مني باص، مما أسفر عن مصرعها فى الحال،

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط قائد مني باص.

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رجل أعمال ينهي حياة عامل مسجد دهسا في التجمع

في سياق اخر ، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط رجل أعمال، مالك سلسلة مطاعم شهيرة دهس عامل مسجد بسيارةBMW فى منطقة التجمع.

ولقى عامل مسجد حتفه ، أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور “حسن.ع” عامل مسجد للطريق بمنطقة التجمع الأول صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى (م ع أ) رجل أعمال ومالك سلسلة مطاعم شهيرة، وكان يقود سيارة BMW بيضاء اللون وهرب عقب ارتكاب الحادث.

ويكثف رجال المباحث لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر رقم 9787 جنح التجمع الأول لسنه 2023، وتولت النيابة العامة التحقيق