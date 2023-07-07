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الجمعة 07 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري والقناة الناقلة

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

يتقابل فريقا الأهلى ونظيره الاتحاد السكندري، مساء غدٍ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة الـ21 المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري العام المصري.

 

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الدوري المصري:

  تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على ملعب برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الدوري:

 تقرر إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، التى تبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.

ترتيب الدوري المصري حتى الآن:

1- الأهلي 72 نقطة. 

2- بيراميدز 67 نقطة. 

3- فيوتشر 58 نقطة.

4- الزمالك 56 نقطة.

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة.

6- المقاولون العرب 43 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة.

9- فاركو 41 نقطة.

10- سموحة 36 نقطة.

11- البنك الأهلي 35 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة.

13- الإسماعيلي 34 نقطة.

14- طلائع الجيش 33 نقطة.

15- أسوان 33 نقطة.

16- الداخلية 32 نقطة.

17- غزل المحلة 32 نقطة.

18- حرس الحدود 21 نقطة .

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