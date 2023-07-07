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الجمعة 07 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مي حلمي عبر ثيردز لـ ماسك: "عمك مارك علِّم عليك"

مي حلمي
مي حلمي

"عمك مارك علم عليك" كلمات المذيعة مي حلمي، عبر حسابها على ثيردز Threads  التطبيق الجديد المنافس لتوتير، موجهة كلماتها لـ إيلون ماسك.

 

 قالت مي: "جالك منافس وأحلى من تويتر وفلورز ايه، كأنه سبق وببلاش علشان تبقى تعمل العلامة الزرقا بفلوس، أحسن" مضيفة "عمك مارك علم عليك".

 وصل عدد المشاركين في تطبيق ثيردز Threads إلى أكثر من 18 مليون مشارك، في ثاني أيام إطلاقه، لتشتد المنافسة بينه وبين تويتر، وكانت جميع تعليقات المشاركين في التطبيق الجديد تبرز إعجابًا كبيرًا بما يحمله من مميزات لم تتواجد في منافسه.

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