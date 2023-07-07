الأرصاد تكشف سر الشعور بارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سر ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الجمعة، إلى تعرض البلاد لارتفاع في نسب الرطوبة، ما يجعل المواطنين يشعرون بأن هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت أنّ البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط محملة بكمية كبيرة من بخار الماء، إذ ترتفع نسب الرطوبة، ويشعر المواطن بقيم درجات الحرارة أعلى من القيم المقاسة بـ2 إلى 3 درجات.

تفاصيل درجات الحرارة على البلاد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 34 درجة مئوية نهارا، وستصل المحسوسة إلى 36 و37 درجة مئوية، ولكن في معظم المحافظات ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأكدت أن الطقس سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، لكن الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.