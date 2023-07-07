ضبط مخبز بلدي تصرف في كمية من الدقيق المدعم بشرم الشيخ

شنَّتْ مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة تموينية على المخابز بمدينة شرم الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتشديد الرقابة على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومدى الالتزام بوزن رغيف الخبز.



أشار إبراهيم الحارون وكيل تموين جنوب سيناء، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدي لديه نقص في المخزون الاستراتيجي الخاص به، بواقع 7 شكاير دقيق بلدي مدعم 87.5%، وبلغ وزن الشيكارة 50 كيلو جرامًا، بإجمالي 350 كيلو جرامًا من الدقيق.



أنه تبين أن صاحب المخبز يبيع دقيق مدعم في سوق السودة من الرصيد الخاص بالمخزن بقصد التربح.

تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.