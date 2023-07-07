باحث: صمود المقاومة أمام عنف الاحتلال انتصار كبير للفلسطينيين (شاهد)

انتهت العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، أمس الخميس، مخلفة وراءها دماراً كبيراً في البنية التحتية للمحافظة، في خامس أكبر مدينة بالضفة الغربية.

وأكد جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي، أن صمود ووحدة المقاومة الفلسطينية أمام عنف الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين يعد انتصار كبيرًا للفلسطينيين، مردفا:"واضح هناك تصاعد في المقاومة المسلحة للفلسطينيين، وما حدث في مدينة جنين ومخيمها تحديدًا يعتبر انتصارًا للمقاومة".

وأشار خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يعد انتصارًا معنويًا للفلسطينيين، نظرًا لصمود الأعداد القليلة من المقاومة أمام القدرات الهائلة لجيش الاحتلال الذي لم يتمكن من السيطرة على مخيم في مساحة أقل من نصف كيلو متر مربع".

تصاعد أحداث قوات الاحتلال وجنين

وواصل حرب أن المقاومة المسلحة تتصاعد وهذا ملائم لموقف أغلبية الشعب الفلسطيني الذي يؤيد اليوم الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكمل أن العدوان على جنين لم يمنع الفلسطينيين من الاستمرار في العمل المسلح، معقبا: "ومثال على ذلك العملية التي تمت في تل أبيب في أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين".

من جانبه، قال محافظ جنين، أكرم الرجوب، إلى أن حجم الدمار كبير جداً في البنية التحتية، بما في ذلك خطوط المياه والكهرباء والشوارع والصرف الصحي، لافتا إلى أن فرق وزارة الأشغال العامة بدأت بالفعل عملية إزالة الركام وإصلاح الشوارع، بينما تعمل شركة الكهرباء على تأمين خطوط الكهرباء وتعمل سلطة المياه على إصلاح الخطوط المتضررة.

خسائر جنين من اعتداءات قوات الاحتلال

بينما قال رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنين، عمار أبو بكر، إن الاعتداءات والإغلاقات المستمرة تؤثر على الحركة التجارية والاقتصادية للمحافظة بشكل عام، وفقا لموقع "العربية".

وبسبب هذه الظروف الصعبة، تقتصر حركة الناس في المحافظة على تلبية الاحتياجات الأساسية للبيوت، مثل الطعام والمواد الأساسية، حسب تعبيره.

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت يومين في جنين خلفت دماراً كبيراً ، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيًّا بينهم 5 أطفال وأكثر من 140 مصابًا بينهم 30 بجروح خطرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.