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الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعرف على آخر المستجدات النهائية لمشروع القرية التراثية بشرم الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية، اليوم، اللمسات النهائية وآخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشائية للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،

وأشار المحافظ أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسجد، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وشدد على الانتهاء من اللمسات الأخيرة للأعمال الجارية تمهيدا للافتتاح وجاهزية الاستعداد الدائم لإقامة أية فاعلية في أى وقت.

أشار المحافظ أن ذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

الجريدة الورقية