تعرف على آخر المستجدات النهائية لمشروع القرية التراثية بشرم الشيخ

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية، اليوم، اللمسات النهائية وآخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشائية للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،

وأشار المحافظ أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسجد، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وشدد على الانتهاء من اللمسات الأخيرة للأعمال الجارية تمهيدا للافتتاح وجاهزية الاستعداد الدائم لإقامة أية فاعلية في أى وقت.

أشار المحافظ أن ذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.