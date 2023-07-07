لم نعد أسرى لتويتر.. أبرز أراء مستخدمي Threads بعد تجربته

وصل عدد المشاركين في تطبيق ثيردز Threads إلى أكثر من 18 مليون مشارك، في ثاني أيام إطلاقه، لتشتد المنافسة بينه وبين تويتر، وكانت جميع تعليقات المشاركين في التطبيق الجديد تبرز إعجابا كبيرا بما يحمله من مميزات لم تتواجد في منافسه.

"لم نعد أسرى لتويتر" قالها لأحد المشاركين حديثا في موقع ثيردز، معربا عن إعجابه بالتطبيق المنافس لتويتر، وحرية الكتابة عليه دون التقيد بعدد الحروف عكس تويتر.

حساب باسم أحمد شامي، قال في منشور له عبر ثيردز: "يارب الأبلكيشن ده يفضل لذيذ وفيه طاقة إيجابية كده علطول ونبي".

بينما نشر اليوتيوبر علي غزلان عبر حسابه: "100 ألف متابع في 24 ساعة، لا انا كده هبتدي أحب الابلكيشن واتكلم معاكوا براحتي منغير زهق ولا تكليف".

وقالت أحد المشاركات في التطبيق الجديد: "بحس حالي إذا استمريت على التطبيق راح احكيلكم أسرار عيلتنا".

تطبيق ثيردز Threads

ثرادتس هو تطبيق اطلق عام 2014 في السودان، وتم شراءه من قبل شركة ميتا، وأطلق في 6 يوليو 2023 بعد تطويره وهو تابع لأنستغرام وينافس تويتر.

مميزات تطبيق ثيردز:

يسهل للمشارك في تطبيق ثيردز أن يكتب نصوصا بحد أقصى 500 حرف، عكس تطبيق تويتر.

يسهل إنشاء حساب على ثيردز من خلال حساب إنستجرام.

يتيح التطبيق مشاركة الموضوعات والآراء، والتفاعل معها بالإعجاب والتعليق وإعادة النشر.

يتيح إمكانية التحكم بمَن يمكنه الرد على المنشورات.