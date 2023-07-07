إصابة شخص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي واشتعالها على جانب الطريق نتج عنه وفاة حاصل على بكالوريوس تجارة في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا وإصابة شقيقه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة وإشتعالها بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية و تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "محمد . أ . ح" 25 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة ويقيم بناحية دائرة مركز البلينا أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها وإشتعال النيران بها علي جانب الطريق وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .



نتج عن ذلك وفاة قائد السيارة وإصابة شقيقه "محمود . أ . ح" 23 سنة طالب ويقيم بذات الناحية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم من مستقل السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي .

ونتج عن ذلك أيضا إحتراق بمؤخره السيارة وبسؤال خال المتوفي والمصاب "عبد الناصر . م . م" 65 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .