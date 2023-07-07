موعد عرض فيلم مستر إكس في سينمات الخليج والدول العربية

كشف صناع فيلم مستر إكس، للنجمين أحمد فهمي وهنا الزاهد، طرحه في سينمات الوطن العربي ودول الخليج، يوم 20 يوليو الجاري.

إيرادات فيلم مستر إكس

بلغت إيرادات فيلم مستر إكس، للفنان أحمد فهمي، أمس، الخميس، 844 ألف جنيه، ليصبح محتلًا الترتيب الأخير، بعد أفلام بيت الروبي، تاج، البعبع.

فيلم مستر إكس

ويشار إلى أن أحداث فيلم مستر إكس تدور حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

ويعد فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وكان طرح المطرب أحمد سعد أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي"، وهي الدعائية لفيلم "مستر إكس".