استنساخ أمريكي لبرشلونة برعاية نجم ريال مدريد

قرر نادي إنتر ميامي، استنساخ نسخة من برشلونة برعاية أمريكية، وقيادة نجم ريال مدريد السابق ديفيد بيكهام مالك النادي بعدما استقطب نجم البارسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الشهر الماضي، ليعلن تعاقده مع أفضل هداف في تاريخ النادي الكتالوني والدوري الإسباني.



ومنذ وصول البرغوث، المتوج بلقب كأس العالم 2022، بدأ إنتر ميامي في ضم العديد من لاعبي بطل الليجا السابقين، كان في مقدمتهم لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي انضم رسمياً، بعد مايزيد عن 15 عاما قضاها قائد البلوجرانا، داخل جدران كامب نو.

كما تعاقد النادي الأمريكي، مع الأرجنتيني تاتا مارتينو، الذي تولى تدريب ليو ميسي في برشلونة خلال موسم 2013-2014، قبل أن ينتقل لتدريبه في منتخب راقصي التانجو.

النجم الآخر، هو الإسباني جوردي ألبا، الذي ترك البارسا بعد رحلة استمرت لـ11 عاما، حيث أعلن النادي الامريكي انه تفاوض مع ألبا، وان الصفقة ستحدث قبل 15 من شهر يوليو الجاري.

آخر اللاعبين السابقين لبرشلونة الذين ارتبط اسمهم بنادي إنتر ميامي هو لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا، نجم البارسا من 2002 إلى 2018، وأحد أضلع الثلاثي الذهبي مع بوسكيتس وتشافي هرنانديز مدرب الفريق الكتالوني الحالي.

الغريب أن ديفيد بيكهام، أحد الملاك والمساهمين في إنتر ميامي، كان أيقونة لفريق ريال مدريد الإسباني، الغريم الأزلي للبارسا، حيث دافع عن ألوان الميرينجي ما بين 2003 و2007.

برشلونة يتعاقد مع اينيجو مارتينيز



كشف برشلونة عن تعاقده مع إينيجو مارتينيز، في صفقة انتقال حر، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع فريقه السابق ريال سوسيداد، لينضم للبارسا.

وأعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إتمام تعاقده مع اللاعب، بعد المفاوضات القوية بين النادي واللاعب، والتي انتهت بضم مارتينيز لقلعة “كامب نو”.

وأوضح برشلونة أن العقد سيكون لمدة موسمين مقبلين حتى يونيو 2025، كما أن العقد المبرم بين اللاعب والبلوجرانا سيتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 400 مليون يورو.

وأوضح البارسا أن تقديم اللاعب لوسائل الإعلام العالمية والإسبانية سيكون في وقت لاحق.