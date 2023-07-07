بورفؤاد تستقبل زوار بورسعيد للإستمتاع بالشاطئ وجبال الملح

إستقبلت مدينة بورفؤاد أعدادا كبيرة من زوار بورسعيد وأهل المدينة لقضاء يوم الجمعة والهروب من إرتفاع درجات الحرارة ، حيث شهد شاطئ بورفؤاد منذ الصباح الباكر أفواج من المصطافين من أبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة ، وحرص الأطفال علي السباحة داخل مياه البحر واللعب على رمال الشاطئ والإستمتاع بالهواء والمياه الصافية وسط أمواج هادئة وممارسة الألعاب الشاطئية الراكيت وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" ، وحرصت إدارة الشاطئ على متابعة من هم بداخل المياه والمراقبة المستمرة لهم عن طريق المنقذين وتحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان وعدم الدخول لعمق البحر.

كما شهدت مدينة بورفؤاد إقبال الزائرين وتوافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة المعالم السياحية والتاريخية ومنها جبال الملح بشركة النصر للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد وركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام مبنى "قبة" هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء .

أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بأن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح وإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد ، والإستفادة من فوائد الجلوس على الملح والذي يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي وأن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا ، وإلتقاط المصورين "فوتوسيشن" للزوار، يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى ليري من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر ، وجبال الملح تتميز بلونها الأبيض الناصع وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي ويمكن الوصول لجبال الملح التي تقع في بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

وأعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي .