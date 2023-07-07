قصة الحاصل على الدكتوراه بعد السبعين.. فيديو

أعرب الدكتور محمد هاني الجمل، الحاصل على درجة الدكتوراه بعد سن السبعين، عن سعادته بتحقيق حلمه، موضحًا أنه تخرج من كلية الإعلام عام 1975، وهي أول دفعة للكلية.

وأضاف خلال لقاءه مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه عمل في إذاعة القاهرة لمدة 4 سنوات، ثم سافر إلى الإمارات وعمل في إذاعة أبوظبي لمدة 20 سنة، ثم عمل في الصحافة ووكالة أنباء الإمارات لمدة 32 سنة.

وأوضح أنه عمل أيضاً مراسلا لإذاعة القاهرة وإذاعة صوت العرب والتلفزيون المصري في أبوظبي، وأنه قام بتأليف رسالة ماجستير في غضون سنة و4 شهور دون وجود أي أخطاء إملائية أو نحوية.

وأكد أنه إذا كان لديه حلم وإمكانيات، فإنه يمكنه تحقيق المستحيل، وأنه يحرص على عمل شيء إيجابي كل يوم، حتى في المهام اليومية مثل الطبخ والكي، وأنه يتعود على العمل بلا توقف.

وأوضح الجمل أنه قدم استقالته في الإمارات ودرس في إحدى الجامعات الخاصة بمصر، وأنه عمل على نقل خبرته الحياتية والأكاديمية في دورات تدريبية ومحاضرات، وأنه لا يزال يتواصل مع الطلاب حتى الآن.

طريقة الحصول على الدكتوراه

الحصول على درجة الدكتوراه يتطلب عادة القيام بدراسة متعمقة في مجال محدد، وإجراء بحث أصلي ومستقل في هذا المجال. ويمكن الحصول على درجة الدكتوراه عن طريق الالتحاق ببرنامج الدكتوراه في الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة حول العالم.

ويتطلب الحصول على درجة الدكتوراه عادة الحصول على درجة الماجستير في نفس المجال الذي يرغب الشخص في الحصول على الدكتوراه فيه. ويتم ذلك عن طريق إكمال برنامج الماجستير وإجراء بحث مستقل في هذا المجال.

وعند الالتحاق ببرنامج الدكتوراه، يقوم الطالب بإعداد خطة بحث مفصلة والتي تحتوي على موضوع البحث والأهداف والأساليب المستخدمة والنتائج المتوقعة، ويقوم بإجراء البحث وجمع البيانات وتحليلها وكتابة الأطروحة.

وبعد الانتهاء من الأطروحة، يتم عرضها على لجنة الدكتوراه المكونة من أعضاء هيئة التدريس وخبراء في نفس المجال، ويتم مناقشة الأطروحة وإثبات جدواها وصحتها وإجراء التعديلات اللازمة، وفي حالة نجاح الطالب في الدفاع عن أطروحته، يتم منحه درجة الدكتوراه في المجال الذي يدرسه.