فيلم بيت الروبي يتجاوز الـ 3 ملايين في إيرادات أمس بالسينمات

بلغت إيرادات فيلم بيت الروبي، للنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز، أمس، الخميس، 3 ملايين و215 ألفا و618 جنيها.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

قصة فيلم بيت الروبي

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

أغنية سمع هوس

وكانت طرحت الشركة المنتجة، لفيلم "بيت الروبي" أغنية "سمع هوس" وهي ضمن الفيلم للمطرب محمود لعسيلي، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "سمع هوس" من كلمات فليبينو ألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في غنائها معه كل من كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

العرض الخاص لفيلم بيت الروبي

وكان احتفل صناع وأبطال فيلم بيت الروبي، قبل عيد الأضحى 2023 بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بـ 6 أكتوبر.