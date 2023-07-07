وزير الأوقاف للأئمة: المساجد أمانة في أعانقكم

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة للأئمة يقول فيها “إن المسجد أمانة والدعوة أمانة والوطن أمانة والوفاء بحق ذلك كله أمانة ورسالة، وأولى الواجبات في ذلك كله وأسرع طريق إليه بعد إخلاص النية لله عز وجل هو أن يكون كل منا قدوة في مكانه أولا بسلوكه وأخلاقه وانضباطه الكامل في عمله وأدائه على الوجه الأكمل مراقبة لله عز وجل قبل كل شيء”.

وأضاف الوزير، ثم بعمل كل منا على تطوير ذاته وأدواته علميا وثقافيا ومهاريا وتواضعه مع الخلق وحبه لهم وعدم استعلائه على أي منهم بعلمه أو عبادته مع حسن فهمه لطبيعة رسالته، فرسالة العلماء البيان والبلاغ أما الهداية والحساب فأمرهما إلى رب الأرض والسماوات.. اللهم ارزقنا جميعا الإخلاص وحسن الفهم وتقبل منا وأصلح لنا أمرنا كله.



تصريحات وزارة الاوقاف



وأكد وزير الأوقاف أن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، كما أكد أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية، وما يؤكد ذلك ظهور المسابقة الماضية 2022م واعتمدت على الكفاءة، مؤكدًا على التزام الوزارة بالنسب المقررة قانونًا في تعيين نسبة ذوي القدرات الخاصة وهي 5%، وقد نجح 12% بكفاءة واقتدار، وأن كل من سينجح من ذوي القدرات الخاصة سيتم تعيينه والمنافسة في النسبة فيما بينهم، مشيدًا بقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفير كاتب من بين العاملين بالجهاز لكل فرد من ذوي القدرات الخاصة.



كما قدَّم أ.د/ صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر والتقدير لوزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة على الدعم الكامل والتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى مدى حرصه على تطبيق القانون ومراعاة الشفافية والنزاهة في تعيين الأئمة والعمال، موضحًا أنه قد بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب 9681 متقدمًا ، منهم 362 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3,7% ، وتم قبول عدد 8600 متقدمًا بنسبة 88,8% منهم 279 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3,2% ، مبينًا أن هذا هو العام الثاني للمسابقة لاختيار ألف إمام، وأن الهدف الرئيسي من هذه الامتحانات هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق جهاز إداري تنموي يرضي المواطن.