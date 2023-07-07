إقبال على شواطئ ومتنزهات الإسماعيلية وفايد

شهدت شواطئ الإسماعيلية ومدينة فايد وأبو سلطان وفنارة بالإسماعيلية صباح اليوم الجمعة إقبالًا من الزائرين على الاستمتاع وقضاء عطلة نهاية الأسبوع أمام شواطئ بحيرة التمساح وقناة السويس والبحيرات المرة.

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية تزاحم الحافلات والمركبات في محيط الأندية والشواطئ بمدينة الإسماعيلية فيما تكدست حركة المرور بمدخل طريق الشواطيء بمدينة فايد.

وقال اشرف سليمان مدير إدارة السياحة بالاسماعيليه أن هناك إقبال كثيف من المواطنين منذ الساعات الاولى من الصباح الباكر للاستمتاع بمياه البحر الصافية والشواطىء الرملية

مؤكدا انه تم الاستعداد المسبق لاستقبال الزائرين من خارج المحافظة للشواطيء بالاسماعيليه وفائدة بتوابعها وتوفير كل سبل الرفاهية والاسترخاء للرواد.حيث تابعت إدارة السياحة بديوان عام المحافظة حالة الشواطئ للتأكد من تواجد المصيفين داخل الخط الآمن، وتوافر كافة الخدمات الأساسية لإرضاء المصطافين وذلك بالتنسيق والتعاون مع مدير السياحه بمدينة فايد للحفاظ على الشواطئ وتنظيفها طوال فترة تواجد الزوار بها واظهار المنظر الجمالي لها.و صيانة المرافق، ومناطق الألعاب والمسطحات الخضراء.

انتظام حركة المرور أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية

وانتظمت حركة المرور أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق المحافظة وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطواري.

وتمتد شواطيء محافظة الإسماعيلية شمالا من قناة السويس وبحيرة التمساح حتى البحيرات المرة جنوبا. وتشتهر الإسماعيلية وتوابعها بفايد وفنارة وأبو سلطان بأنها سياحة اليوم الواحد لقربها من المحافظات المجاورة ورخص اسعار الخدمات ورسوم الشواطئ بها .

وتسعى محافظة الإسماعيلية للترويج السياحي للمحافظة بإقامة مهرجانات فنية لجذب الزائرين خلال أشهر الصيف أبرزها مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ومهرجان المانجو الذي يعقد في أغسطس من كل عام.