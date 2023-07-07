انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف اليوم

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي ( القاهرة – شمال سيناء)، اليوم الجمعة : (19ذو الحجة 1444هـ)، الموافق(7/7/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " عناية الإسلام بالنشء ".

يأتي ذلك، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،





تصريحات وزير الأوقاف خلال لقائه مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة



وأكد وزير الأوقاف أن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، كما أكد أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية، وما يؤكد ذلك ظهور المسابقة الماضية 2022م واعتمدت على الكفاءة، مؤكدًا على التزام الوزارة بالنسب المقررة قانونًا في تعيين نسبة ذوي القدرات الخاصة وهي 5%، وقد نجح 12% بكفاءة واقتدار، وأن كل من سينجح من ذوي القدرات الخاصة سيتم تعيينه والمنافسة في النسبة فيما بينهم، مشيدًا بقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفير كاتب من بين العاملين بالجهاز لكل فرد من ذوي القدرات الخاصة.



كما قدَّم أ.د/ صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر والتقدير لوزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة على الدعم الكامل والتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى مدى حرصه على تطبيق القانون ومراعاة الشفافية والنزاهة في تعيين الأئمة والعمال، موضحًا أنه قد بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب 9681 متقدمًا ، منهم 362 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3,7% ، وتم قبول عدد 8600 متقدمًا بنسبة 88,8% منهم 279 من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 3,2% ، مبينًا أن هذا هو العام الثاني للمسابقة لاختيار ألف إمام، وأن الهدف الرئيسي من هذه الامتحانات هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق جهاز إداري تنموي يرضي المواطن.