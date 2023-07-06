استقبال حجاج البحر الأحمر بالزعاريد على أنغام "يا زوار النبي " صور

استقبل أهالي محافظة البحر الأحمر حجاج بيت الله الحرام لدى وصولهم الغردقة بالاحضان و القبلات وأطلقت السيدات الزغاريد على أنغام اغاني يا زوار النبي ويا ام شال قطيفة في جو من البهجة والسعادة في أجواء المفعمة بروحانيات الحج.

وعبر الحاج سامح جمعة من حجاج البحر الأحمر لدى و صوله الغردقة عن سعادته بأداء فريضة الحج هذا العام وتقدم بالشكر لمجهودات الدولة المصرية في متابعة البعثات المصرية والاطمئنان عليهم حتى الانتهاء من أداء فريضة الحج والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وعبرت الحاجة نادية عبد الراضي عن سعادتها بالوصول إلى الأراضي المصرية خاصة عنداستقبال عائلتها بالزغاريد والاحضان والقبلات في أجواء فرحة، مؤكدة انها دعت في حجها لمصر والمصريين بالامن والأمان والاستقرار والرخاء وان يحفظ الله مصر وشعبها . ومن جانبه أشار احمد عبيد الشاذلي مدير مديرية التضامن ورئيس مكتب الحج بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية وصول الفوج الأول لحجاج بيت الله بالبحر الأحمر

مؤكدا تقديم جميع التسهيلات للحجاج المصريين حتى سلامة وصولهم إلى أرض الوطن

هذا وبدأ حجاج البحر الأحمر ثانى أيام عيد الأضحى المبارك فى النزول من جبل عرفات متجهين إلى المزدلفة مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة مرددين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك وتحفهم العناية الإلهية.

وكشف سامح جمعة من حجاج البحر الأحمر عن الأجواء الروحانية التي عاشها منذ صباح اليوم الثلاثاء على صعيد عرفات ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. مشيرا إلى أن حجاج البحر الأحمر بدأوا في النزول من جبل عرفات مساء اليوم متجهين إلى المزدلفة لاستكمال مناسك الحج وذلك بعد قضاء يوم عرفة ركن من أركان الحج بل هو ركن الحج الأعظم،

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".

وأشار مسؤلو الحج بالبحر الأحمر بأن 99 حاج من محافظة البحر الأحمر يؤدون مناسك الحج منهم 42 حجاج جمعيات و 57 حاج من حجاج القرعة و جميعهم بخير وصحة جيدة.

لافتا بأن موعد عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة في السادس من شهر يوليو المقبل

وذلك بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج.

الحجاج

الحجاج

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