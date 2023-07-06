الخميس 06/يوليو/2023 - 09:41 م 7/6/2023 9:41:57 PM

لا يخفى علينا جميعا أن قطاع الدواجن فى مصر يمثل أحد القطاعات التشغيلية والصناعية الكبرى، حيث يعمل بهذا القطاع نحو 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق خدمات التوصيل والنقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالصناعة، ويبلغ حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن فى مصر حوالى ١٠٠ مليار جنيه.

ولا أخفيكم سراً إن قلت لكم إن قطاع الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير البروتين الحيوانى، وقد شهدت نموًا واتساعًا كبيرًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وعلى الرغم من أن الأزمة الحالية قد أعاقت هذا النمو بشكل مرحلى وحالت دون توسعها بالشكل المطلوب لتحقيق معدلات الاكتفاء الذاتى، فإنها كانت فى الوقت ذاته درسًا كاشفًا بشكل كبير للمشكلات التى تواجهها الصناعة بما يدفع إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تكرارها مثل العمل على تعزيز الإنتاج المحلى من الأعلاف، وتقديم تسهيلات للتوسع فى الاستثمارات فى هذه الصناعة، لذلك نرى أن النهوض بصناعة الدواجن فى مصر يستلزم بناء قاعدة معلومات لجميع مزارع الإنتاج الداجنى، وبناء قاعدة بيانات دقيقة عن مدخلات ومخرجات الصناعة للمساهمة فى وضع دراسات جدوى للمشاريع الجديدة والعمل على تربية سلالات تحمل صفات وراثية جيدة تتميز بمقاومتها للأمراض وتتحمل الظروف البيئية المعاكسة أو المتغيرة، وتوفير الأعلاف المتزنة بأسعار مناسبة للمربين طوال العام حتى لا يحدث قصور فى عمليات التربية والإنتاج، حيث أن صناعة الدواجن والتى يعمل فيها الملايين من المصريين تتعرض حاليا لأزمة كبيرة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، فضلا عن التوسع فى عمليات الاستيراد الخارجى، لاسيما استيراد أجزاء من الدواجن، الذى تفاجئنا به خلال الأيام السابقة والذى بدوره إن صدق هذا الخبر فإنى أحذر من الاستمرار فيه لأن هذا سيقضى على ما تبقى لنا من هذه الصناعة وسيقضى على أحلام المربين الصغار، وعلى الجانب الآخر لن يستفيد منه إلا المربون فى تركيا، لا أعرف كيف لنا أن نقوم باستيراد أجزاء الدجاج بالدولار ونحن أساسا فى أزمة بسبب عدم المقدرة على توفير الدولار؟ أتمنى أن تدعم الحكومة هذا القطاع ولا تنظر تحت قدميها ونذكرها ونذكر أنفسنا بأن صناعة الدواجن التى يعمل بها الملايين بشكل مباشر هناك أيضا ملايين آخرون يعملون بها بشكل غير مباشر مما يحتم على الدولة اتخاذ ما يلزم لدعمها وانتشالها فى ظل ما تعانيه من أزمات متتالية وبدلا من استيراد أجزاء دجاج لا نعرف مصدره نقوم بتوفير الأعلاف التى ستساهم فى استمرار الصناعة وانخفاض الأسعار.