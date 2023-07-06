aiBANK يطلق خدمة جديدة مميزة ai Premier Elite لكبار العملاء

أطلق aiBANK خدمة ai Premier Elite لتقديم خدمات مميزة صممت خصيصاً لشريحة كبار العملاء من خلال خدمات مصرفية او غير مصرفية، وذلك في ضوء استراتيجية aiBANK لتقديم باقة مميزة من الخدمات والمزايا لعملائه.

ووفر البنك عدة خدمات مصرفية لكبار عملائه ai Premier Elite وهي كالآتي:

خدمات aiPremier elite المصرفية

• مدير متخصص لمعاملاتك البنكية

• صالات انتظار بريميير ايليت في فروع aiBANK

• أولوية لتنفيذ معاملاتك البنكية المطلوبة

• فتح حساب واصدار دفاتر شيكات معافاة من المصاريف

• إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية مجانا بحد ائتماني يصل الى,000,0001جنيه مصري

• إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية إضافية مجانا

• بطاقة الخصم المباشر البلاتينية معفاة من المصاريف

• إمكانية الحصول على قرض بريميير ايليت الذي يصل ,000,0002جنيه مصري بأسعار مميزة

• باقة من المنتجات المصرفية للادخار والاستثمار

• لائحة أسعار تفصيلية على جميع المنتجات والخدمات

• إمكانية الحصول على تمويل عقاري يصل الى 15,000,000 جنيه مصري بأسعار مميزة

خدمات aiPremier elite المساعدة الشخصية

• خدمات الأوراق الحكومية

• الخدمات المنزلية (اعمال الصيانة المنزلية – تنظيف المنزل ... الخ)

• خدمات دفع الفواتير مثل (الكهرباء – الغاز – المدفوعات البنكية – مصاريف المدرسة ... الخ)

• الخدمات الترفيهية (حجز تذاكر الحفلات وحجز المطاعم)

• الخدمات الصحية (حجز مواعيد الأطباء والمستشفيات والنوادي الصحية)

خدمات aiPremier elite الطبية

• الحصول على فحوصات طبية كاملة مجانا في كبرى المستشفيات داحل جمهورية مصر العربية

خدمات aiPremier elite للسفر

• تمتع بخدمة اهلا المطار مرة واحدة مجانا

• التمتع بخدمة التوصيل من والى المطار

• حجز تذاكر الطيران (محلى ودولي)

• حجز الفنادق والمنتجعات السياحية

• خدمه المساعدة في أستخرج التأشيرة السياحية

خدمات aiPremier elite الرياضية/ الرفاهية

يمكنك التمتع بإحدى المميزات.

• امكانية تعلم وممارسة رياضة الجولف مجانا على أيدي مدربين متخصصين

• أو إمكانية التمتع بقضاء ليلة مجانية بفندق 5 نجوم مجانا داخل جمهورية مصر العربية

• أو إمكانية التمتع بخدمات SPA مجانا