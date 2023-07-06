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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العقارات والسيارات سبيل عنصر إجرامي لإخفاء 105 ملايين جنيه

غسل أموال
غسل أموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة برانى، لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

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كشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالقاهرة

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ضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

وكتايعت الترحياتأن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه(بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

جاء ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقدرت أعمال الغسل بمبلغ 150مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وجار  اتخاذ الإجراءات القانونية.

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