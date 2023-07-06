هل مات علاء عبدالخالق كفيفًا؟ .. ابن الراحل يفجر مفاجأة عن سبب الوفاة

نفى "حكم" نجل الفنان الراحل علاء عبدالخالق الأنباء المتداولة حول سبب وفاة والده، موضحُا عمره الحقيقي وحقيقة إصابته بالعمى في أيامه الأخيرة.

حقيقة وفاة علاء عبدالخالق كفيفًا إثر جلطة:

صرَّح ابن علاء عبدالخالق بأن والده توفى عن عمر ناهز الـ66 عامًا وليس 59 حسبما أفادت الكثير من الصحف ووسائل الإعلام، كما شددَّ على أنه لم يتوفى إثر إصابته بجلطة مثلما زعم البعض، فيما أكد أنه لم يكن كفيفًا بل كان يعاني فقط من ضعف في الرؤية الأمر الذي دفعه لارتداء نظارة شمس طوال الوقت.

علاء عبد الخالق

وفاة علاء عبدالخالق:

رحل نجم التسعينات الفنان علاء عبدالخالق عن عالمنا فجر يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ 59 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد من فنانين جيله والأصدقاء المقربين وكان أبرزهم إيهاب توفيق، وسامح الصريطي، وحميد الشاعري، وحسام حسني، ومحمد مُحيي، وأحمد أيوب، وحسين عثمان وخالد منيب، وهيثم نبيل وخالد نبيل.

آخر ظهور للفنان علاء عبدالخالق:

كان آخر ظهور للفنان علاء عبدالخالق قبل وفاته، في حفل زفاف ابنته الذي أقيم في مايو الماضي بحضور عدد ضخم من نجوم التسعينات، وبدت حينها علامات التعب والإرهاق على ملامحه، إذْ ظهر مُرتديًا نظارة شمس، الأمر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه متسائلين عن حالته الصحية وحقيقة مرضه.

علاء عبد الخالق

سر ابتعاد علاء عبدالخالق عن الغناء:

كشفت مصادر مقربة أن الفنان الراحل علاء عبدالخالق ابتعد عن الغناء خلال الفترة الماضية، بعد إصابته بضعف في الأحبال الصوتية، مما تسبب في إصابته بحالة نفسية سيئة، كما أُصيب بضعف في الرؤية والبصر الأمر الذي أجبره على ارتداء نظارة شمسية.

أسرار في حياة علاء عبدالخالق:

علاء عبدالخالق من مواليد 1964، بدأ حياته الفنية مع فرقة "الأصدقاء" عام 1980، بالتعاون مع زملاء الدراسة (منى عبدالغنى والمطربة حنان)، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، ثم التقى بالفنان حميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له بعنوان "مرسال"، في عام 1985، وشاركه حينها في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم تعاون معه في عدد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا.

علاء عبد الخالق

درس علاء عبدالخالق الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، ومن أشهر أغانيه (وياكي، وطيارة ورق، وبحبك باستمرار، وداري، والحب بحر).