إيهاب توفيق يفجر مفاجأة بعد اتهامه بالإساءة لعلاء عبدالخالق يوم وفاته (شاهد)

خرج الفنان إيهاب توفيق عن صمته ليحسم الجدل حول حقيقة إحيائه حفلًا غنائيًا يوم وفاة صديق عمره المطرب الراحل علاء عبدالخالق، بعد مرور ساعات قليلة على تشييع جنازته في صباح اليوم نفسه، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إيهاب توفيق يكشف حقيقة إحيائه حفلًا غنائيًا يوم وفاة علاء عبدالخالق:

نفى إيهاب توفيق ما تردد من شائعات حول إحيائه حفلًا غنائيًا يوم وفاة الفنان علاء عبدالخالق وعلَّق على الفيديو قائلًا: "فيديو لتوضيح أكاذيب بعض المواقع الصحفية بخصوص إحياء حفل فى يوم وفاة أخي وصديقى علاء عبدالخالق رحمة الله عليه .. بوست الحفلة موضح فيه تاريخ الحفلة وهو يوم ٣٠ -٦-٢٠٢٣".

إيهاب توفيق

تابع إيهاب توفيق من خلال الفيديو: "أنا بنفي الخبر اللي نزل أمس، بعد وفاة أخويا وصديقي علاء عبدالخالق، أنه بعد ما قمنا بمراسم الدفن والجنازة، توجهت لعمل حفلة في الساحل الشمالي بنفس الليلة، الكلام ده مش مظبوط أبدًا والصور اللي بعض المواقع الكاذبة اللي نزلتها من حفلة يوم 30 /6 وأرجو من المواقع دي إنهم يشيلوا الخبر ده تمامًا، وتنفيه، وإلا هقوم ضدهم بكل الإجراءت القانونية اللي تردلي حقي في الخبر الكاذب اللي شاركوا في انتشاره عني".

إيهاب توفيق من جنازة علاء عبد الخالق

وفاة علاء عبدالخالق:

رحل نجم التسعينات الفنان علاء عبدالخالق عن عالمنا فجر يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ 66 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة، بحضور عدد من فنانين جيله والأصدقاء المقربين وكان أبرزهم إيهاب توفيق، وسامح الصريطي، وحميد الشاعري، وحسام حسني، ومحمد محيي.

علاء عبد الخالق

آخر ظهور للفنان علاء عبدالخالق:

كان آخر ظهور للفنان علاء عبدالخالق قبل وفاته، في حفل زفاف ابنته الذي أقيم في مايو الماضي بحضور عددٍ ضخم من نجوم التسعينات، وبدت حينها علامات التعب والإرهاق على ملامحه، إذْ ظهر مُرتديًا نظارة شمس، الأمر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه متسائلين عن حالته الصحية وحقيقة مرضه.

علاء عبد الخالق من زفاف ابنته

مرض علاء عبدالخالق سر ابتعاده عن الغناء:

وكشفت مصادر مقربة أن الفنان الراحل علاء عبدالخالق ابتعد عن الغناء خلال الفترة الماضية، بعد إصابته بضعف في الأحبال الصوتية، مما تسبب في إصابته بحالة نفسية سيئة، كما أُصيب بضعف في الرؤية والبصر الأمر الذي أجبره على ارتداء نظارة شمسية.

علاء عبد الخالق في حفل زفاف ابنته

من هو علاء عبدالخالق؟

جدير بالذكر أن علاء عبدالخالق من مواليد 1964، بدأ حياته الفنية مع فرقة "الأصدقاء"، ثم تعاون مع الفنان حميد الشاعري في عددٍ من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، ومن أشهر أغانيه: (وياكي، وطيارة ورق، وبحبك باستمرار، وداري، والحب بحر).