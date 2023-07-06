تعديل موعد مباراة فيوتشر والزمالك.. رسميًا

يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فيوتشر، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها السبت المقبل.

كان مقرر لمباراة فيوتشر والزمالك أن تُقام في الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل، لكن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تقديم المباراة ثلاثين دقيقة، لتقام في التاسعة مساءً.

جاء تأجيل موعد مباراة فيوتشر والزمالك بسبب نهائي كأس أمم أفريقيا، تحت 23 عامًا، الذي يجمع المنتخب المصري الأولمبي أمام نظيره المغربي، حيث ستنطلق المباراة في الحادية عشرة مساءً.

وكان فيوتشر تعادل مع الأهلي في اَخر مبارياته بالدوري بدون أهداف، بينما حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف واحد.

ويرغب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، في تحقيق الفوز قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي في مباراة القمة، فيما سيبحث علي ماهر، مدرب فيوتشر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري نجح في التأهل لكأس الأمم الأفريقية، تحت 23 عامًا، بعدما حقق الفوز بهدف نظيف على غينيا في نصف نهائي المسابقة، ليتأكد صعوده رسميًا لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

