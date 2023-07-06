الأنبا فيلوباتير يترأس اجتماع الأقباط في أبو قرقاص الليلة

يترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، فعاليات الإجتماع العام الإسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

تفاصيل اجتماع الأنبا فيلوباتير في أبوقرقاص

يتخلل اللقاء بدء دراسة الإصحاح الثامن عشر من إنجيل القديس متى البشير، ومن المقرر أن يستهل اللقاء باقامة طقس رفع بخور عشية، ثم فقرة كورال الشهيد أبوسيفين، يليها فقرة أنت تسأل ونيافة الأنبا يجيب، ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

صوم الرسل وأسباب عقائدية وراء اهتمام الكنائس المصرية

تستعد الكنائس القبطية لختام فترة صوم الرسل الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، ويحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

أسباب هروب العائلة المقدسة إلى أرض مصر

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس.